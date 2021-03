Nieuwe mediapartner AAN! kan beginnen: gemeente steunt initiatief met 60.000 euro

Amstelveen is een nieuw mediabedrijf rijker: AAN! Een meerderheid in de gemeenteraad gaat akkoord met het verstrekken van subsidie van 60.000 euro. AAN! is een online-nieuwsplatform , opgericht door oud-vrijwilligers van RTVA en gaat nauw samenwerken met NH Nieuws.

De nieuwe mediapartner van NH Nieuws wil zich vooral richten op jongeren en daarbij een verfrissend nieuw geluid laten horen, vertelt bestuursvoorzitter Peter de Groot van AAN!. “We zijn blij met het vertrouwen van de gemeente Amstelveen in een groep jonge mensen die voor hun idealen en hun vak staat.”

Grote behoefte

Volgens De Groot is er grote behoefte aan een jonge omroep. “We hebben de neiging om een seniorengemeente te worden als je kijkt naar de ontwikkeling van de samenstelling. Er komt een enorme geboortegolf uit Westwijk aan en ik vind het belangrijk dat we een poging doen om ook deze jongeren straks aan Amstelveen te blijven binden. We maken Amstelveense jongeren nu al niet makkelijk met huisvesting of uitgaan. Via AAN! willen we ze betrokken houden bij hun gemeente."

Samenwerking NH Nieuws

De bestuursvoorzitter verwacht veel van de samenwerking met NH Nieuws. "NH helpt ons enorm om onze groep vrijwilligers naar een hoger niveau te brengen. Het is geen financiële hulp, zoals in de gemeenteraad wordt gedacht wordt (red: mediapartners worden ondersteunt door NH Lokaal, met onder meer opleiding en kennisuitwisseling). We krijgen ondersteuning van NH, dat begrijpt dat ze te maken krijgt met medewerkers van AAN! die veel of weinig journalistieke ervaring hebben. Het is wat dat betreft een feestje."

Coördinator Jacky de Vries van NH Lokaal is enthousiast dat de samenwerking met AAN! nu echt kan beginnen. "Vanuit NH zijn we gewoon blij omdat het een hele frisse, jonge, bevlogen club is die zich echt committeert aan het lokale nieuws in de breedste zin van het woord. De meerwaarde is dat ze heel veel lokale kennis hebben, op een moderne manier en heel laagdrempelig. Dat is de essentie! Ze passen heel erg bij onze nieuwsvisie."