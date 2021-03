Deadline nadert: wie blijft en wie vertrekt bij FC Volendam?

VOLENDAM - Uiterlijk 1 april moet FC Volendam duidelijk aan de spelers maken met wie de voetbalclub door wil en met wie niet. Dat er nog veel werk aan de winkel is voor de technische verantwoordelijken in het vissersdorp moge duidelijk zijn.

Het Nieuwe Oranje heeft een flink aantal spelers dat ook na dit seizoen vastligt. In totaal lopen er zestien contracten door tot 2022 of langer, maar opvallend genoeg is veel minder dan de helft basisspeler.

Kroonjuweel

Vrijwel de volledige defensie heeft een verbintenis die doorloopt. Dat geldt niet voor de keepers Nordin Bakker en Joey Roggeveen die dit seizoen na elkaar onder de lat stonden. Met hen wordt gesproken. Kroonjuweel Micky van de Ven ligt tot 2023 vast, maar de verwachting is dat de centrale verdediger komende zomer een lucratieve transfer maakt. Marco Tol heeft aangegeven dat hij zijn aflopende contract niet verlengt. Darryl Baly mag vertrekken en de toekomst van Mo Betti is ongewis. De rechtsback zit al sinds 2013 bij FC Volendam, maar is lang niet altijd zeker van een plek bij de eerste elf.

Op het middenveld raakt trainer Wim Jonk sowieso Feyenoord-huurling Franco Antonucci kwijt. Daar staat straks de terugkeer van Kevin Visser tegenover. Hij revalideert van een kruisbandblessure die hem dit seizoen langs de kant houdt. Een andere routinier, Boy Deul, presteert naar volle tevredenheid; zijn optie werd onlangs gelicht.

Topscorer Mulattieri

In de voorhoede springt Samuele Mulattieri in het oog. De spits maakte al vijftien goals. De Italiaan staat echter niet bij de Volendammers, maar bij Internazionale onder contract. Normaal gesproken raakt FC Volendam de gehuurde goaltjesdief kwijt.