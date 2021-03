Ziekenhuis start met vaccinatie van hoog-risicogroepen, 3 mensen in regio overleden

ALKMAAR - Sinds deze week nodigt het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) de eerste patiënten met een hoog risico uit voor de eerste vaccinatieprik. De locatie in Alkmaar kreeg de eerste partij vaccins gisteren aangeleverd. Gezien het ziekenhuis de zware taak heeft om duizenden mensen te vaccineren, zal het meerdere weken duren voordat iedereen twee keer aan de beurt is geweest.

De patiënten worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin en ontvangen een oproep per brief.

Het ministerie van Volksgezondheid maakt onderscheid tussen hoog-risicopatiënten en andere risicopatiënten.

Omdat er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn, wordt deze groep later opgeroepen. Of er dan wordt geprikt door de huisarts, GGD of het ziekenhuis is nog niet bekend.

Regionale update

In de periode van 18 tot 24 maart zijn drie personen in de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Drie Alkmaarders en een persoon uit Langedijk moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. In Heerhugowaard zijn er 212 nieuwe besmettingen geregistreerd, aanzienlijk meer dan in Langedijk waar 81 inwoners positief zijn getest.

Bij de BUCH-gemeenten telt Castricum 132 nieuwe besmettingen. In de gemeente Heiloo waren dat er slechts 43 en in Bergen werden er 80 besmettingen geregistreerd.

Beperkt aantal bedden

In oktober schroefde het ziekenhuis de capaciteit voor coronapatiënten op naar fase 4, wat betekent dat er 11 ic-bedden beschikbaar zijn en 35 geïsoleerde reguliere bedden. De ziekenhuizen in Noord-Holland hebben het nog altijd onverminderd druk. "Bij ons zijn de cijfers echt nog heel hoog", verklaarde een NWZ-woordvoerder vorige week tegenover NH Nieuws.

Overplaatsing

Vorige week moest het NWZ nog tien patiënten overplaatsen naar een ander ziekenhuis. Vier van hen lagen op de intensive care-afdeling. Door de toegenomen zorgvraag worden er bijna dagelijks patiënten overgeplaatst.

Bekijk via de kaart van Localfocus de cijfers per gemeente: