Geen treinverkeer tussen Alkmaar - Heerhugowaard dit weekend

ALKMAAR - De verbouwing van station Alkmaar Noord is in volle gang en dit weekend worden de nieuwe perronkappen geplaatst. Vanaf zaterdag 1.00 uur tot maandag 5.00 uur ligt het treinverkeer daarom plat tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

Ook de bushalte van lijn 3 zal tijdelijk worden verplaatst naar de Schinkelwaard en die van lijn drie naar de Drechterwaard, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Energieneutraal

Het nieuwe station van Alkmaar Noord zal straks volledig energieneutraal zijn, gezien de perronoverkappingen worden voorzien van zonnepanelen. Eerder werden al de frames voor de liftschachten geplaatst. De verwachting is dat het nieuwe station in de zomer klaar is.