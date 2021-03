Twee keer zoveel discriminatiemeldingen, mede door coronamaatregelen

De coronagerelateerde klachten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de sterke toename van het totale aantal discriminatieklachten. Al met al hadden van de 161 klachten 45 klachten een coronagrond.

Het gaat onder meer om klachten van mensen die ergens geweigerd worden vanwege het niet dragen van een mondkapje of als ze niet voldoen aan de winkelwagentjesplicht vanwege een fysieke beperking. Daarnaast kreeg het discriminatiemeldpunt veel klachten over het veelbesproken carnavalslied 'Voorkomen is beter dan Chinezen' dat op Radio 10 te horen was.

Andere discriminatieklachten

Los van de coronagerelateerde meldingen merkt het meldpunt ook een aanzienlijke toename op andere vlakken. Zo waren er meer klachten van racisme. Ook klaagden buurtbewoners die zich gediscrimineerd of buitengesloten voelen door hun buren of buurtgenoten. Daarnaast waren er veel meldingen over discriminatie op grond van een handicap of een chronische ziekte en geslacht.

Van de discriminatieklachten komen de meeste uit Hilversum, 76 klachten. Het aantal klachten vanuit Hilversum steeg ook het meest vergeleken met de andere gemeenten.