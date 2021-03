'Eigenwijze' kerkklok Hauwert weer bij de tijd na gulle giften uit het dorp

HAUWERT - De kerkklok in Hauwert zal voortaan niet meer te pas en te onpas luiden. Omdat het uurwerk van de bijna 500 jaar oude klok niet meer goed werkte, sloeg de klok op willekeurige tijden. Na inspanningen van de dorpsraad is donderdagochtend de restauratie van de klok begonnen.

"De klok liep regelmatig niet op tijd. Hij moet handmatig opgewonden worden en dat werd weleens een dag ovegeslagen. Dan hadden we geen tijd op de klok", aldus initiatiefnemer Gerard Meijerink van de dorpsraad in Hauwert.

"De bijdragen uit het dorp waren zodanig hoog dat we ook nog de restauratie van de wijzerplaat en het opnieuw met bladgoud bedekken van de wijzers, plus de verlchting, hebben kunnen aanpakken", aldus Meijerink, die kosten schat hij tussen de 12.000 en 13.000 euro.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]