De Peiling: Elke vijf jaar opnieuw rij-examen doen, goed idee?

NOORD-HOLLAND - Volgende week worden 170.000 basisschoolkinderen in 25 vragen getoetst op veiligheidsbewustzijn, verkeerskennis, vaardigheid en houding in de theoretische verkeerstoets van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Voor de moeders en vaders is het een opfriscursus, want sinds hun autorij-examen hebben zij ook geen ’verkeersles’ meer gehad, zegt VVN-directeur Evert-Jan Hulshof in de Telegraaf .

Elk jaar doen kinderen uit groep 7 of 8 mee aan het nationale theoretische en praktische verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Het theoretische gedeelte wordt volgende week getoetst. Als kinderen dat papiertje binnen hebben, kunnen ze aansluitend het praktijkexamen op de fiets doen, dat van april tot en met juni wordt gehouden.

Het theoretische deel bestaat uit 25 vragen, die vanuit verschillende verkeersrollen moeten worden beantwoord. "Denk hierbij aan de rol als fietser, voetganger op de step of op skates, maar ook vanuit de rol als passagier in bijvoorbeeld de auto of het openbaar vervoer", legt Hulshof uit. "Leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord.”

Voorgaan en voorrang

Waar de meeste kinderen tegen aan lopen in de toets, is het juist interpreteren van het verschil tussen voorgaan en voorrang. "Ook ouders blijken niet altijd het verschil te kennen, dus het is een mooie uitdaging om aan de vooravond van het examen samen met hun kroost nog eens goed te oefenen. Voor de moeders en vaders is het een opfriscursus, want sinds hun autorij-examen hebben zij ook geen ’verkeersles’ meer gehad", meent Hulshof.

Opfriscursus

