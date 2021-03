Doelpunt Perr Schuurs niet genoeg voor EK-zege Jong Oranje

BOEDAPEST - Het is Jong Oranje niet gelukt de eerste groepswedstrijd op het EK onder 21 te winnen. Tegen Jong Roemenië werd er met 1-1 gelijkgespeeld. Ajax-verdediger Perr Schuurs was de maker van het Nederlandse doelpunt.

Jong Oranje begon goed met veel Noord-Hollanders in de basis en kwam na een kwartier op voorsprong. Een hoekschop van Justin Kluivert werd binnengekopt door Ajacied Perr Schuurs. Het duurde echter niet lang totdat Jong Roemenië langszij kwam. Ajax-doelman Kjell Scherpen was kansloos op een vrije trap in de kruising van Andrei Ciobanu.

