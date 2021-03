'Britse tak Syngenta exporteert dodelijk pesticide ondanks verbod in EU'

ENKHUIZEN - Het Britse Channel 4 News heeft een groot onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat in een Britse fabriek van Syngenta, dat zich deels huist in Enkhuizen, het in de EU verboden pesticide Gramoxone produceert en exporteert.

NH Nieuws

Het giftige Gramoxone is volgens het onderzoek al meer dan tien jaar verboden in de EU en het Verenigd Koninkrijk. Een voormalig medewerker van de Verenigde Naties vertelt Channel 4 dat het dodenaantal als gevolg van Gramoxone misschien wel tot in de honderdduizenden loopt. Vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt het pesticide geëxporteerd naar onder andere India, waar boeren het vandaag de dag nog steeds gebruiken. Het pesticide zou zo giftig zijn dat zelfs een klein slokje dodelijk kan zijn. Syngenta Volgens Channel 4 News heeft Syngenta foutieve informatie over het pesticide gepubliceerd. Ook zou het bedrijf veiligere, duurdere alternatieven achter hebben gehouden voor consumenten om de omzet te beschermen. Syngenta ontkent dit stellig. Het bedrijf laat in een reactie aan Channel 4 News weten dat ze het hartverscheurend vinden dat het pesticide zo'n spoor van vernieling achterlaat. Daarnaast geven ze aan dat er discussie bestaat over de wetenschap achter Gramoxone, en dat ze honderden miljoenen investeren in het veiliger maken van het product.