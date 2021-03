Grote politie-achtervolging na negeren van stopteken

HOORN - Buurtbewoners zijn vanavond opgeschrikt door een grote zoekactie van de politie. Die zette met zwaar geschut de achtervolging in op een automobilist die - volgens een politiewoordvoerder - in de buurt van Purmerend een stopteken had genegeerd.

Dat gebeurde nadat de politie de auto wilde controleren. Maar liefst zeven politie-auto's en een helikopter waren vervolgens bij de zoekactie betrokken. De auto werd uiteindelijk verlaten aangetroffen in Hoorn, zegt de woordvoerder. De man is even later aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.