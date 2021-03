Scorende Davy Klaassen kan nederlaag Oranje niet voorkomen

ISTANBUL - Het Nederlands elftal is met een nederlaag begonnen aan de WK-kwalificatie. Invaller Davy Klaassen scoorde weliswaar, maar dat was een van de weinige lichtpuntjes. Turkije bleek uiterst effectief: 4-2.

Bondscoach Frank de Boer had in de opstelling plek voor vier Noord-Hollanders. Zij keken bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Burak Yilmaz maakte beide doelpunten. Bij de eerste goal veranderde Matthijs de Ligt de bal van richting en de tweede was een strafschop na een overtreding van Donyell Malen.

De tweede helft was dertig seconden oud toen er 3-0 op het scorebord stond. Hakan Calhanoglu knalde van buiten het strafschopgebied raak. Doelman Tim Krul, die de geblesseerde Jasper Cillessen verging, was kansloos.

Klaassen en De Jong scoren

Een kwartier voor tijd was er even hoop voor Oranje. Invaller Klaassen scoorde zes minuten na zijn invalbeurt. Na een fraaie aanname schoot de Ajacied met links raak. Een minuut later maakte Luuk de Jong - ook invaller - er met geluk 3-2 van.

