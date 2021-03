Bilal Wahib zegt spijt te hebben: "Totaal misplaatste grap"

Dat laat ze weten aan RTL Boulevard. "Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten."

Beëindigd

Met dat instorten doelt ze onder meer op zijn werk als presentator van een kinderprogramma van BNNVara. De omroep heeft laten weten dat de samenwerking met hem per direct beëindigd is. Ook Topnotch, het platenlabel waarbij Wahib zit, heeft besloten alle werkzaamheden met hem als artiest neer te leggen. Verder heeft RTL besloten om het programma Rooijakkers over de Vloer, waar Wahib in te zien is, vanavond niet uit te zenden.

Een deel van de livestream is opgenomen en kwam vanmorgen naar buiten. In de video is te horen dat de fan '17 doezoe' (17 duizend red.) euro van Wahib zou krijgen, als hij zijn penis laat zien. Uiteindelijk doet de jongen dit ook voor het oog van alle kijkers van de livestream. Nadien barsten de twee acteurs in lachen uit: "Hij heeft gewoon zijn piemel laten zien", schatert Wahib.

Verhoord

Wahib, die ook een rol had in de serie Mocro Maffia, werd vandaag opgepakt. Volgens zijn advocaat is hij vandaag een keer verhoord. "Vanavond wordt hij opnieuw verhoord en wordt besloten of hij de nacht op het politiebureau moet doorbrengen", aldus de advocaat.

Ook Mocro Maffia-acteur Oussama Ahammoud was te zien in de video. Hij zou zich vandaag gemeld hebben bij de politie, maar hij wordt beschouwd als getuige en niet als verdachte.