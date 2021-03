Reisbureaus in zwaar weer nu vakanties tot 15 mei van de baan zijn

Dat de komende maanden nog niet gereisd kan worden kwam voor Annelies niet als een verrassing. "We moeten het met z'n allen doen, dat klopt. Maar ja, het is wel heel zuur dat je je passie en werk niet uit kan voeren en dat je eigenlijk stilstaat."

Reisadviseur Annelies over grote tekorten in haar sector - NH Nieuws

Om te voorkomen dat reisbureaus omvallen doen zowel Annelies als branchevereniging ANVR de oproep voor meer steun. Het verlengen en verhogen van de NOW-regeling naar 100% is een van de speerpunten waar de ANVR zich hard voor maakt.

20% van de mensen die werkzaam zijn in de reissector is zijn of haar baan verloren tijdens de coronacrisis. Mirjam Dresmé van de ANVR sluit niet uit dat nog meer ondernemers hun bedrijf moeten sluiten of dat medewerkers zonder werk komen te zitten. "Als consument hoef je niet bang te zijn voor je geld, maar als reisbedrijf kan het zijn dat je omvalt, dat kan."