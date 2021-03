De jaarlijkse Avondvierdaagse op Texel is uitgesteld tot eind augustus

Alleen wanneer het veilig en toegestaan is, wordt volgens Het Gouden Boltje vanaf maandag 30 augustus tot en met donderdag 2 september de Avondvierdaagse gelopen.

“Hopelijk is er eind april dan wel begin mei, meer bekend over de crisis en kan de inschrijving worden opengesteld. Wellicht moet de tocht dan nog wel in een aangepaste vorm worden georganiseerd.”

De Avondvierdaagse zou eigenlijk van maandag 8 juni tot donderdag 11 juni zijn, maar de hoop is dat deze eind augustus plaatsvindt.