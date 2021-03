Aantal coronabesmettingen stijgt met bijna een vijfde ten opzichte van week eerder

In de week van 15 tot en met 21 maart werden 222 per 100.000 inwoners van de regio, die naast Amsterdam ook bestaat uit Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel, positief getest. De week daarvoor waren het er nog 191 per 100.000 inwoners.

In de gemeente Amsterdam bleken vorige week in totaal 1.941 inwoners besmet. Het aantal besmettingen in Nieuw-West was het hoogst, het waren er 419. Daarna volgde Zuid (339 besmettingen) en West (303 besmettingen).