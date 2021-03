Marianne scoort met haar lockdownfoto's van Edam: "Ik wil ze anders laten kijken"

Ook Marianne zelf is verbaasd over de vele positieve reacties die ze krijgt. "Het begon heel klein, met een grappige foto waarbij een etalagefoto van Amsterdam opgaat in het spiegelbeeld van Edamse grachtenpanden. Nu is er een grote schare fans die mij op de voet volgt en op straat aanklamt met 'van waar is die of die foto genomen'."

Foto's door het raam: 'Behind My Window' legt 'opgesloten' ouderen vast

Foto's van ondernemers als steuntje in de rug in deze barre tijden

Wat Marianne vooral leuk vindt, is om de Edammers op een andere manier naar de stad te laten kijken. "Zoals toeristen ook meer tijd en aandacht hebben." Zelf heeft ze door het dagelijks fotograferen ook een andere kijk ontwikkeld. "Ik let veel meer op details. Bijvoorbeeld hierboven op de dakrand zit een Engeltje. Ik kwam iemand tegen die wel drie keer per dag al jaren lang hier langs loopt, maar nooit dat engeltje heeft gezien."

Boek of magazine

Marianne heeft inmiddels 100 foto's gemaakt en ze gaat door zolang de lockdown blijft. Uiteindelijk is ze van plan er een boek of magazine van te maken. Daar komen in ieder geval veel poezen in te staan: "Ik ben gek op poezen en ze passen zo mooi bij al die oude huizen en sfeervolle steegjes."

De foto's van Marianne zijn te zien op www.mariannejonkman.nl/lockdown.