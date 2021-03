Kennemer Lyceum start proef met polsthermometer: "Boven 37,5 gaat alarm af"

"We onderzoeken de betrouwbaarheid van de palen om te kijken of we op die manier de verspreiding van corona tegen kunnen gaan en daarnaast kijken we of het gedrag van de kinderen verandert. We verwachten dat als kinderen weten dat ze gemeten worden bij zo'n paal, dat ze eerder thuis zullen blijven bij klachten", aldus De Boer. De proef duurt tot en met juli en de eindexamenscholieren zullen dan via een vragenlijst naar eventuele gedragsveranderingen worden gevraagd.

Ook rector Peter de Zoete meet nog even zijn temperatuur: "36 graden, hartstikke goed." Hij wil graag met de VU samenwerken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, ook al gaat het op zijn school momenteel goed. "Het gaat hier prima, de besmettingen zijn ruim onder de cijfers die je dagelijks hoort. Ik vind het gewoon belangrijk om aan dit landelijk onderzoek mee te doen. Al kunnen we hierdoor maar één leerling vroegtijdig uit de school weren, dan is het voor ons al een succes."

Geen verplichting

De leerlingen zijn overigens niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. "Maar het is wel fijn als het een beetje in de cultuur van de school gaat passen, dat je af en toen even je temperatuur meet om te kijken hoe het met je is. Ik zie het al veel gebeuren, dus gelukkig doen de leerlingen het ook", aldus De Zoete.