Primeur voor Oussama Idrissi in oefenduel met FC Utrecht

De wedstrijd op Sportpark De Toekomst eindigde in 2-1. Jong Ajax-speler Kian Fitz-Jim opende al binnen tien minuten de score. Vlak voor rust maakte Idrissi er 2-0 van.

Sylian Mokono maakte het doelpunt namens de bezoekers uit Utrecht.

Opstelling Ajax: Raatsie; Klaiber, Rensch (Kasanwirjo/46), Martínez (Musampa/83), Baas; Regeer, Taylor, Fitz-Jim (Q. Timber/66); Neres (Ünüvar/83), Hansen (Martha/23), Idrissi

Inhaalduel

Ajax en FC Utrecht spelen dit seizoen in de eredivisie nog een keer tegen elkaar. Het is een inhaalwedstrijd, omdat het duel in de Johan Cruijff ArenA op zondag 7 februari werd afgelast vanwege code rood. Er is nog geen datum vastgesteld, omdat Ajax zich geplaatst heeft voor de bekerfinale en de kwartfinale van de Europa League.