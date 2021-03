Bouw vaccinatielocatie op kunstijsbaan De Westfries op schema, 1 april eerste prik

HOORN - De bouw van de vaccinatielocatie bij ijsbaan De Westfries loopt op schema. Het ijs op de 400 meterbaan is gesmolten en deze week is de opbouw begonnen. De eerste prik moet op 1 april worden gezet.

De vaccinatielocatie in Hoorn wordt volgens de GGD een grote priklocatie , met twaalf priklijnen. Er kunnen dan per dag, als er genoeg vaccins beschikbaar zijn, 3.000 vaccinaties gegeven worden.

In de hal van de ijsbaan wordt een grote tent opgebouwd. Dit is volgens Katstra anders dan bij een testlocatie en is nodig vanwege onder meer de hygiënische eisen voor een vaccinatielocatie. Het is eenzelfde soort accommodatie als in Middenmeer en Alkmaar.

"We hebben een ambitieus tijdsschema, maar gelukkig hebben we al wat ervaring", aldus woordvoerder Harry Katstra van GGD Hollands Noorden.

