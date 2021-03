College wil appartementencomplex in Groet, bewoners zien liever eengezinswoningen

De gemeente Bergen staat voor de ingewikkelde opgave om de komende jaren nieuwe woningen voor de eigen inwoners, zoals jongeren, te realiseren.

Wethouder Valkering vindt de voorgestelde hoogte van drie bouwlagen passen bij de beoogde locatie in Groet. Op deze plek stond ooit de Petrusschool, maar die werd in 2019 gesloopt en ingericht met tijdelijk groen.

Geen gezicht

Het gemeentebestuur wil in de komende weken het gesprek aangaan met inwoners over de bouwplannen, maar uit een discussie op Facebook tussen Groeters en wethouder Valkering blijkt dat inwoners nu al veel kritiek hebben op de plannen voor een appartementencomplex.

Zo richt één van de inwoners in de Facebookgroep 'Je bent een Groeter als' zich direct tot Valkering met de vraag: "Jij en jouw collega's kunnen toch ook wel zien dat dit niet past binnen Groet?" Een ander schrijft: "Het wordt tijd dat er weer gewoon eens honderd gezinswoningen worden gebouwd, zodat scholen weer vollopen en clubs weer aanwas hebben."

Volbouw

Ook zijn er zorgen dat het dorp straks wordt volgebouwd en dat de appartementen niet te betalen zijn. "Ik mag hopen dat het blijft bij die twintig woningen. Het liefst met een mix van koop, middenhuur en sociale huur." Een ander sluit zich daarbij aan: "Precies! Kleiner, maar niet duurder."

Valkering is blij met de betrokkenheid van Groeters en dat er zo enthousiast over de plannen wordt gediscussieerd. Hij hoopt dat de inwoners ook aanwezig zijn bij de geplande bijeenkomsten. "We gaan eerst in gesprek, dan praten we over de vorm. Kom vooral naar die gesprekken, zodat alle standpunten met elkaar kunnen worden uitgewisseld."