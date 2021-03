Meeste stemmen voor de koe als logo voor nieuwe gemeente Purmerend

PURMEREND - Burgemeesters Don Bijl (Purmerend) en Karen Heerschop (Beemster) hebben vanmorgen het nieuwe logo van de gemeente Purmerend onthuld. Inwoners van Purmerend en Beemster konden de afgelopen periode hun stem uitbrengen op 3 verschillende logo’s . De herindeling is per 1 januari 2022.

In totaal werden er ruim 7.000 stemmen uitgebracht. Na aftrek van dubbele stemmers en mensen die niet woonachtig zijn binnen Beemster of Purmerend, bleven er een kleine 6.000 stemmen over. In beide gemeenten ging het grootste deel van de stemmen naar het logo met de koe.

"Het logo omvat veel meer dan alleen een koe. Het is opgebouwd uit een wapenschild. Een open ketting symboliseert de verbondenheid tussen onze twee gemeenten. Samen vormt het een koe, wat natuurlijk symbool staat voor de veemarkten, die belangrijk zijn voor onze regio. De kleuren staan voor het land en water", zo legt burgemeester Heerschop uit.

"De vorm van de letters van Purmerend staan symbool voor de verkaveling van de Beemster", zo zegt burgemeester Bijl van Purmerend. "Het is een uniek logo, dat niet lijkt op het logo van welke stad dan ook. Een logo vol met symboliek."

Het logo zal na de fusie tussen Beemster en Purmerend vanaf 1 januari 2021 worden gevoerd.