Geen screening meer verbouwingen woonwagenkamp: "Hoorn weer een beetje inclusiever"

HOORN - Voor bewoners van het woonwagencentrum waren tot vandaag extra regels voor de aanvraag van bouwvergunningen. Bij elke vergunningaanvraag werd een financiële screening gedaan, terwijl die screening bij andere aanvragen in de gemeente pas gold vanaf een verbouwing van 250.000 euro. Dat is vernederend en discriminerend, zo vindt de Hoornse gemeenteraad. Het beleid is dan ook na de raadsvergadering van gisteren van tafel.

Google Maps

Voor bouwvergunningen geldt dat de gemeente vanaf 250.000 euro de wet Bibob inschakelt. Daarop was één uitzondering: de inwoners van het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg kregen bij elke vergunningaanvraag te maken met de Bibob.

Wat is de Bibob?

Bibob staat voor 'bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur'. Via de wet Bibob wordt er op verzoek van het openbaar bestuur (zoals een gemeente) een financiële screening gedaan. Dit om te onderzoeken of er geen misbruik gemaakt wordt van vergunningen, subsidies of aanbestedingen.

Met andere woorden: voor het woonwagenkamp gelden extra voorwaarden, die op andere plekken in de gemeente niet gelden. Daar wilden de Hoornse partijen EénHoorn, ChristenUnie, D66 en De Realistische Partij (DRP) een eind aan maken. Ze deden een voorstel om het beleid gelijk te trekken voor bewoners van het woonwagencentrum. Burgemeester Nieuwenburg liet gisteren tijdens de raadsvergadering weten daarin mee te gaan. "We zijn al een aantal jaren bezig met de normalisatie van het beleid", vertelt Guido Breukers (EénHoorn). "Ik ken een aantal verhalen over de Bibob. Mensen voelen zich vernederd, want het gaat om criminele handelingen." Later: "Het wantrouwen van de overheid richting de eigen inwoners, daar moeten we mee stoppen." Meer gelijkheid Dat de burgemeester meteen een toezegging gaf, zorgde ervoor dat Breukers' handen de lucht in gingen tijdens de vergadering. "Ik ben blij voor de bewoners en mensen die zich daar gaan of willen vestigen, daar gaat het mij om. De stad is weer een stukje meer gelijk geworden." Janus Blouw is bewoner van het woonwagencentrum en ook betrokken bij EénHoorn. Blouw kreeg in 2013 als één van de eersten te maken met de Bibob. Hij vertelt dat hij destijds zijn ongenoegen al uitte. "Ik vond het discriminerend en een vorm van etnisch profileren." "Ik word ongelijk behandeld ten opzichte van andere bewoners van Hoorn. Andere krijgen een Bibob bij 250.000 euro. Ik krijg 'm bij wijze van spreken al bij een dakkapel en word als verdachte gezien." Blouw keek gisteren live mee toen het onderwerp werd besproken in de raadsvergadering. "Het is een mooi resultaat dat ze hebben behaald voor ons woonwagencentrum en Hoorn is weer een beetje inclusiever."

Woonwagencentrum in Hoorn

Het woonwagencentrum in Hoorn telt momenteel 53 woningen. Volgens Blouw komen daar mogelijk in de toekomst acht tot tien woningen bij. Afgelopen jaren zijn er verschillende uitbreidingen geweest. Blouw: "Wat dat betreft vind ik dat Hoorn het landelijk gezien redelijk tot goed doet." Want ook onder woonwagenbewoners heerst een woningtekort. De NOS liet vorig jaar nog weten dat er in twee jaar tijd landelijk maar honderd woningen bijkwamen.