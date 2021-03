Politie onderzoekt video waarin Mocro Maffia-acteur jongen vraagt penis te tonen

AMSTERDAM - De zedenpolitie is een onderzoek gestart naar een video waarin acteurs Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20) een kijker van hun livestream geld bieden om zijn geslachtsdeel te tonen, wat hij uiteindelijk ook doet. De beelden worden veelvuldig gedeeld en volgens sommigen zou de jongen in kwestie minderjarig zijn.

In de video is te horen dat de fan duizend euro van de Wahib zou krijgen, als hij zijn penis laat zien. Uiteindelijk doet de jongen dit ook voor het oog van alle kijkers van de livestream. Nadien barsten de twee acteurs in lachen uit: "Hij heeft gewoon zijn piemel laten zien", zegt Wahib lachend.

Op sociale media wordt er schande gesproken van het tafereel. "De beelden die op social media circuleren van Bilal Wahib en Oussama Ahamoud zijn onacceptabel. BNNVARA en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment proberen we in contact te komen met de betrokkenen", laat BNNVARA op Twitter weten.

AT5 heeft de manager van Wahib en Ahamoud, Nathan Moszkowicz, om een reactie gevraagd, maar nog niets van hem gehoord. RTL, dat via Videoland Mocro Maffia uitzendt, verwijst naar het management van de acteurs en beraadt zich nog op een reactie.