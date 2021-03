Het eerste witte goud moet kapitalen opbrengen voor het goede doel

"Helaas is vorig jaar onze vader aan kanker overleden", vertelt aspergeteler Kay Broersen. "Maar bijna iedereen heeft inmiddels wel met de ziekte te maken in zijn omgeving. Daarom hadden we vorig jaar eigenlijk al besloten om deze doelen te kiezen, maar toen kon het door de coronacrisis niet doorgaan. Dus hebben we het doorgeschoven naar dit jaar."

Afgelopen jaar was het al vroeg warm en staken de asperges al snel hun kopjes uit de grond. "Het seizoen begint dit jaar iets later", legt zijn broer Sem Broersen uit. "We zijn vorige week begonnen met steken en nu zijn we volop aan de bak. Het zijn mooie dikke asperges, dat weet je nooit van tevoren maar het ziet er heel goed uit."

Hoofdprijs

Het symbolische eerste kistje wordt morgen verloot. De aspergetelers hebben daarvoor een online avondvullend programma in elkaar gezet. Met als hoofdprijs een mooie portie wit goud. "We hebben al een hele hoop loten verkocht. Maar we hopen het bedrag van 2018 voorbij te gaan", zegt Sem Broersen. Dat was toen 7.000 euro.

De telers benaderen dat bedrag inmiddels al, het gaat dus de goede kant op. "Ik denk dat het belangrijk is om in deze tijd aandacht te vragen voor dit soort goede doelen", vult Kay Broersen aan. "Weer wat anders dan de coronacrisis natuurlijk. Het is goed om dit weer even in de spotlights te zetten."