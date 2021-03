De Peiling: Ik reken op zomervakantie in het buitenland

NOORD-HOLLAND - Normaal gesproken hebben veel mensen hun zomerplannen rond deze tijd in kannen en kruiken, maar met een tweede coronazomer voor de boeg is dat nu wel anders. Voor liefhebbers van de mediterrane stranden gloort er een sprankje hoop; volgende maand starten het kabinet en de reisbranche een vakantieproef . De Peiling is benieuwd naar jouw vakantieplannen: reken jij deze zomer op vakantie in het buitenland of blijf je in Nederland?

Het negatieve reisadvies voor het buitenland blijft zeker tot 15 mei gelden. Het kabinet wil onderzoeken wat er daarna mogelijk is en start samen met de reissector een proef met vakantiereizen. De eerste proefgroep vertrekt op 12 april voor een achtdaagse reis naar Rhodos. Als de pilot slaagt zet dat de poort open voor meer buitenlandse tripjes.

Testen

Aan die reis zijn wel veel voorwaarden verbonden. Je bent verplicht een PCR-test te doen binnen 72 uur voor vertrek, op Schiphol volgt een sneltest en op Rhodos zelf mag je het resort niet verlaten. Na thuiskomst moet je in zelfisolatie en weer een test doen.

Er wordt ook nog gewerkt aan een tweede pakketreis waarbij reizigers meer vrijheid krijgen. Het is de bedoeling dat daarna ook proefreizen voor auto-, cruise-, bus- en treinvakanties volgen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal de data uit de testreizen evalueren. De eerste resultaten moeten eind april bekend zijn.

Eigen land

Is afreizen naar het buitenland voor jou een must, of vermaak jij je prima in eigen land? Afgelopen jaar gingen we massaal op ontdekking binnen de landsgrenzen en dat smaakt bij veel mensen naar meer. Wat voor vakantieganger ben jij? Droom je van wuivende palmen, tover jij je tuin om tot vakantieparadijs of heb je alvast een mooie plek op de camping in Nederland gereserveerd? Wat je plannen ook zijn, praat gezellig met ons mee!