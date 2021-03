Nieuwe wethouder in Blaricum geïnstalleerd

BLARICUM - Maria Klingenberg-Klinkhamer is tijdens een speciale vergadering beëdigd als wethouder van de gemeente Blaricum. Ze neemt hiermee het stokje over van Liesbeth Boersen die vorige maand opstapte.

De Larense Maria Klingenberg heeft al de nodige politieke ervaring. Zo was ze in Laren al eens raadslid en wethouder. Nu zal ze zich gaan storten op de opgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte. Hieruit worden wel twee lopende projecten, HOV en de Bijvanck, neergelegd bij collega-wethouder Anne-Marie Kennis.

Vertrek

Haar voorganger wethouder Boersen stapte vorige maand op nadat een groot deel van de gemeenteraad kritiek op haar had geuit. De kritiek ging met name over de bouwontwikkelingen in Blaricum.

Volgens de partijen roepen de 'bouwdossiers de afgelopen jaren bij de partijen en inwoners te veel vragen op die regelmatig onvoldoende worden beantwoord'. Daardoor zou het de raad te moeilijk zijn gemaakt om haar controlerende taak uit te voeren.