Amsterdamse Poortbrug mogelijk vaker open, stadsraad vreest veel meer vertraging

MUIDEN - Grote kans dat de Amsterdamse Poortbrug aankomende zomer vaker open zal staan. De gemeente Gooise Meren heeft namelijk een flinke verruiming van de bedieningstijden voor ogen: de brug zal per 1 mei 2021 continu bediend worden tussen 9.00 uur en 21.00 uur. "Dat zal de komende twee zomers niet voor grote hinder zorgen", aldus de gemeente tijdens een informatieavond.

Alhoewel de plannen nog niet definitief zijn, lijken de grootste beslissingen wel te zijn genomen. De Amsterdamse Poortbrug zal vanwege toenemende recreatievaart uit de nieuwbouwwijk De Krijgsman vaker open moeten. Dat vaarverkeer kan anders niet direct de Vecht op. Continue bediening oppert de gemeente tot nu toe als enige oplossing om in die vraag te kunnen voorzien. Daarbij wordt de brug nog altijd op oproep geopend, maar is vooral de periode waarin dat kan flink verruimd.

"Daarbij is het wel belangrijk dat we allemaal dezelfde informatie hebben", aldus wethouder Jorrit Eijbersen aan het begin van de webinar. Volgens de wethouder worden 'Trumpiaanse' feiten op tafel gelegd, terwijl de werkelijke verkeershinder waarschijnlijk zal meevallen. Zo mag de brug per uur maximaal vier keer open en wordt na onderzoek geschat dat er op een mooie vaardag tien boten gebruik zullen maken van de ruimere bedieningstijden.

Muiden onbereikbaar

Het vaker openen van de Amsterdamse Poortbrug valt voornamelijk bij inwoners van de Muidense vesting verkeerd. Zij zijn van mening dat het centrum onbereikbaar is als de brug openstaat. "Hoe kunnen hulpdiensten Muiden dan in?", valt vaker te lezen in de chat van de online informatieavond. De experts die door de gemeente zijn ingehuurd om de nieuwe situatie door te rekenen, denken echter dat echte verkeersproblemen uitblijven. "De gemiddelde vertraging zal twee minuten zijn", aldus een expert.