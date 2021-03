Barry van Galen: "Je hebt Weghorst juist nodig, want hij is zo gedreven"

ZANDVOORT - Oranje komt de komende dagen in actie. Barry van Galen en Piet Keur bespreken in hun eigen rubriek welke keeper naar het EK moet en welke spits mee moet. Luuk de Jong of Wout Weghorst?

"Weghorst schiet ze al drie jaar lang in de Bundesliga erin. Dat is echt knap. De Boer kiest voor zekerheid", aldus Piet Keur. "Je hebt Weghorst juist nodig, want hij is zo gedreven", vult Barry van Galen aan.