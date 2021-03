🔴 LIVE: Spectaculaire hijsklus bij AZ-stadion

ALKMAAR - Voetbalclub AZ is bijna weer onder de pannen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw dak. De werkzaamheden bereiken deze ochtend een climax als de enorme boogconstructie boven de hoofdtribune wordt gehesen. Die klus is hieronder live te volgen via NH Nieuws.

De enorme witte boogconstructie is 170 meter lang en weegt 600 ton. De zogenoemde 'mega-truss' ziet er niet alleen spectaculair uit. Hij is vooral nuttig, want hij draagt het dak boven de hoofdtribune. In augustus 2019 stortte een deel van het dak in tijdens een storm.

Vanwege de veiligheid is het niet mogelijk om het hijsen van de mega-truss op locatie te bekijken. Het stadionterrein, P8 en P9 zijn afgesloten voor publiek. NH Nieuws is er wel live bij, zodat je niks van het bouwspektakel hoeft te missen.