Na even een daling is het aantal nieuwe coronabesmettingen nu weer gestegen

DEN HELDER - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is - na een korte tijd een lichte daling - weer gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dat betekent dat het risiconiveau 'zeer ernstig' nog steeds van toepassing is.

De meeste nieuwe besmettingen komen nog altijd uit de gemeente Den Helder. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 897,0 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 505 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 477, een stijging van 28.

In de gemeente Hollands Kroon is eenzelfde patroon zichtbaar. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 712,3 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 345 personen positief hebben getest op corona. Dat zijn er 30 meer dan de twee weken daarvoor. Sinds begin februari lopen de besmettingen telkens op.

Het aantal nieuwe besmettingen is in de gemeente Schagen stabiel de laatste weken: in de afgelopen twee weken waren er 288 nieuwe besmettingen, de twee weken ervoor 290. Texel blijft met 18 nieuwe besmettingen in de afgelopen twee weken, 2 meer dan de periode ervoor, het minst aantal coronabesmettingen van de Kop van Noord-Holland hebben.

Ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnames blijft redelijk gelijk. Acht coronapatiënten werden de afgelopen twee weken opgenomen in het ziekenhuis: vier uit Den Helder, een uit Hollands Kroon en drie uit Schagen. Vier inwoners uit de Noordkop overleden aan de gevolgen van het coronavirus: drie mensen uit de gemeente Schagen en een uit de gemeente Den Helder.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: