Festival-organisatoren blij, maar niet zonder zorgen over garantieregeling

Het nieuws dat er een rijksgarantieregeling komt voor zomerfestivals is enthousiast ontvangen door organisatoren, al zijn er ook zorgen. Mocht een georganiseerd festival toch worden afgelast in verband met de besmettingsstatistieken, dan vergoedt de overheid 80 procent van de gemaakte kosten. Voor de overige 20 procent kan bij het rijk geld geleend worden.

Ivette Forster, organisator van het Kwaku Festival over haar eerste gedachten nadat ze het nieuws hoorde: "Het was of de zon weer ging schijnen, er is weer hoop." Sommige organisatoren hebben vrijdag direct de organisatie van hun festival hervat. De tijd dringt en er moet veel gebeuren. Ivette Forster begint te stralen als ze om zich heen kijkt in het Mandelapark en zich voorstelt dat er weer gefeest wordt: "Ik zat al te peinzen: daar stond dat, daar stonden die mensen te dansen daar waren mensen lekker aan het eten en daar was een goede barbecue", verzucht ze.

'Knaldrang'

"We merken om ons heen dat de 'knaldrang' enorm is, we hebben echt weer zin in een feestje", zegt Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment. "Laten we hopen dat we deze zomer weer los kunnen gaan."

Zijn bedrijf is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van het Amsterdams Verbond, een festival dat normaal gesproken op 5 mei georganiseerd wordt. Het festival is verplaatst naar 25 september. Bovenlander streeft ernaar het festival zo normaal mogelijk te laten verlopen. Hij denkt dat de anderhalve-meterregel niet realistisch is voor een dancefestival en ook denkt hij niet dat festivalgangers mondkapjes zullen dragen.

Zorgen

Toch zijn er ook zorgen, met name over de lening die afgesloten moet worden om de laatste 20 procent van de gemaakte kosten te financieren. "Wij zijn een bescheiden festival met kosten tussen de 1 en 2 miljoen dan heb je het al gauw over twee ton schuld", zegt Forster.

Een schuld is helemaal vervelend omdat de reserves van veel festivals na de coronacrisis verdampt zijn. Bovenlander schat dat de kosten in het geval van het Amsterdams Verbond al snel oplopen tot enkele tienduizenden euro's: een pittig bedrag maar Bovenlander is bereid dat risico te nemen.