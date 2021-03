Einde van tijdperk: brandweer Kennemerland stopt met gebruik van brandkranen

Vanaf 1 januari 2022 zal de brandweer in Kennemerland geen brandkraan meer aanraken. Door achterstalling onderhoud en omdat de onderliggende waterleidingen vaak te weinig water leveren, heeft het korps nu acht enorme watertankwagens aangeschaft. Daarmee zijn de brandweerlieden in ieder geval verzekerd van voldoende bluswater bij grote branden.

Je ziet ze altijd tussen de stoeptegels liggen. De kleine stalen dekseltjes, die de brandweer open kan maken en om water omhoog te pompen op het moment dat er een brand in de buurt woedt. Ook zijn er grotere bovengrondse brandkranen, de regio Kennemerland telt er in totaal zo'n 15.000.

In de hele regio gaan die brandkranen de komende jaren langzaam uit het straatbeeld verdwijnen. Het regionale brandweerkorps en de drinkwaterbedrijven zijn al jarenlang in overleg hoe de bluswatercapaciteit gewaarborgd kan blijven. De brandkranen leveren namelijk regelmatig te weinig water, zodat de brandweerlieden niet goed hun werk kunnen doen. Dat heeft te maken met het feit dat de waterleidingen steeds smaller worden, zo legt Ton Stolker van de brandweer Kennemerland hieronder uit.

De brandkranen liggen nu dus nog 40 meter van elkaar af, maar dat kan straks wel 250 meter worden. De grotere hoofdwaterleidingen, waar de brandkraan wel op past, liggen volgens Stolker steeds vaker langs de grenzen van een wijk, waardoor de afstand tussen bluswater en brand flink groot kan worden. Dan kan het dus langer duren voordat er met blussen begonnen kan worden.

Daarnaast is achterstallig onderhoud van de brandkranen ook een groot probleem. "Brandkranen liggen regelmatig langs trottoirs of in plantsoenen. Vaak zijn ze overgroeid door groen of hebben vrachtwagens de deksels stuk gereden. Dan kunnen we ze niet meer open krijgen. Of een enthousiaste stratenmaker vergeet de brandkraan terug te plaatsen. Zo zijn er legio redenen te bedenken waardoor er een brandkraan zou moeten zijn, maar er dan niet is", aldus Stolker.

'Rijdende emmers'

Om voortaan het zekere voor het onzekere te nemen, heeft het regiokorps nu acht enorme watertankwagens aangeschaft. Bovenop de vier die er al waren. Bij kleine branden zijn ze niet nodig, omdat de tankautospuiten dan vaak al over voldoende bluswater beschikken. Maar als de situatie uit de hand loopt, kunnen 'de rijdende emmers' direct ondersteuning bieden. In iedere wagen past zo'n 17.000 liter water. Ze worden in de kazerne altijd gevuld met drinkwater en kunnen op locatie, als dat nodig mocht zijn, gevuld worden met 'vervuild water'. "Oftewel oppervlaktewater uit een sloot, vijver, meer, kanaal of zelfs uit de Noordzee", aldus Stolker. Het vuil wordt er dan eerst door een filter uitgehaald.