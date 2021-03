Spectaculaire hijsklus stadiondak AZ woensdag live te volgen

ALKMAAR - De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat gezegde is zeker van toepassing bij de bouw van het stadiondak van AZ. Morgenochtend wordt namelijk een 600.000 kilo wegende boogconstructie boven de hoofdtribune geplaatst. Een mega-operatie waar NH vanaf 8.00 uur live bij is.

Wie wel eens over de A9 rijdt, zal hem vast wel hebben zien liggen. Een enorme witte boogconstructie voor de hoofdingang van het stadion. De bedoeling is dat deze zogenoemde 'mega-truss' het dak van de hoofdtribune gaat dragen. In augustus 2019 stortte een deel van het dak in tijdens een storm.

Het 170 meter lange gevaarte weegt 600 ton en wordt met twee enorme kranen omhoog getakeld. Er zijn maar liefst honderd vrachtwagens nodig om de kranen op te bouwen.

Op 11 maart kreeg NH sport een rondleiding van manager Technisch Beheer en Onderhoud van AZ Ron Homan. Tekst gaat door onder de video