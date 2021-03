Streekomroep Regio Noordkop en NH Nieuws bundelen de krachten

Het gaat om een proefperiode van in eerste instantie zes maanden. In die periode wordt onderzocht of op deze manier samenwerken inderdaad leidt tot een grotere journalistieke slagkracht. Als dat het geval is, wordt de krachtenbundeling hierna bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Regio Noordkop en de provinciale omroep zijn al jaren partners, waarbij over en weer content wordt uitgewisseld. Tot volle tevredenheid, zodat de samenwerking een stap verder brengen dan ook logisch is. Dat betekent dat de drie regiojournalisten van NH Nieuws en de verslaggevers van de streekomroep als een redactie gaan opereren, waarbij onderwerpen uitgezet worden vanuit een gemeenschappelijke nieuwsvisie.

Mooie verhalen

Hoofdredacteur Ronald Boutkan van de streekomroep is blij met deze stap. "De Noordkop is een prachtig gebied waar veel gebeurt. Los van elkaar maken we al mooie verhalen, dat kan met deze samenwerking alleen maar beter worden en dat is goed voor het publiek." Ook hoofdredacteur Ib Haarsma van NH Media juicht deze nieuwe stap toe. "NH Media werkt al jaren samen met lokale en streekomroepen. Met sommigen vormen we inmiddels een gezamenlijke nieuwsredactie."

Hij vervolgt: "Regio Noordkop is een krachtige organisatie met een volwaardige nieuwsredactie en samen kunnen we in de Kop van Noord-Holland een nog steviger journalistieke dekking neerzetten. Dat maakt dat we de inwoners van dit gedeelte van onze provincie nog beter kunnen bedienen. Daar gaan we voor!"