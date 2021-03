Aantal nieuwe Gooise coronapatiënten blijft bijna gelijk, wel forse stijging in Weesp

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven. Toch zijn er verdeeld over de gemeente grote verschillen te zien: zo meldt Weesp bijvoorbeeld meer dan een verdubbeling van het aantal nieuwe coronagevallen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt in Weesp afgelopen week op 273,6 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat komt in de praktijk neer op 54 besmette personen. Dat aantal lag een week geleden nog fors lager: toen waren er 'slechts' 21 nieuwe besmettingen.

Weesp laat daarmee de grootste stijging van de hele regio zien. En dat is opvallend, omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen de afgelopen weken steevast daalde.

Blaricum heeft van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 320,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 37 personen positief zijn getest op corona. Een week geleden waren dat nog 26 mensen.

Hilversum en Gooise Meren laten daling zien

Hilversum heeft van de hele regio het laagste aantal besmettingen. In het dorp werden de afgelopen week per 100.000 inwoners 144,2 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week 131 personen positief zijn getest op corona. Dat waren vorige week nog 142 mensen.

Gooise Meren laat daarentegen de grootste daling zien. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalde daar met ruim een kwart.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: