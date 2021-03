Eén jaar celstraf voor vader die basisschool 't Palet binnenreed

Het Openbaar Ministerie kwam daarom twee weken geleden met een eis van drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Een eis die hoger ligt, dan de uiteindelijke straf. De rechter heeft in zijn uitspraak meegewogen dat de man minder toerekeningsvatbaar is verklaard, berouw heeft getoond en tijdens de rechtszaak zijn spijt heeft betuigd.

De 55-jarige man reed afgelopen zomer het schoolgebouw van 't Palet in Grootebroek binnen, waar op dat moment een afscheidsfeest bezig was voor de oudste leerlingen. De man had een conflict met de school en zou woedend zijn, omdat zijn zoon in het volgende schooljaar niet bij zijn vriend in de klas kwam te zitten. Op het moment dat hij de school binnen reed zou hij onder invloed zijn van alcohol. Nadat hij de auto uitstapte, heeft hij ook nog de juf van zijn zoon bedreigd. Er vielen geen gewonden die avond.

