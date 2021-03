Verdachte schietpartij Obdam blijft langer vast zitten

OBDAM - De 28-jarige Henrikus R. moet langer in voorarrest blijven zitten. De man verscheen gister voor de rechter, omdat hij wordt verdacht van een achtervolging en een schietpartij vanuit een auto op de Noorderbrug begin december. De aanleiding was een aankoop van een gestolen scooter via Marktplaats.

Op zondagmiddag 6 december is een jongen uit Noord-Scharwoude, samen met wat vrienden, op weg naar Obdam. Zijn gestolen scooter is op Marktplaats aangeboden en hij wil verhaal halen. Nog voordat hij tot een afspraak komt, wordt hij samen met zijn vrienden achtervolgd en op de Noorderbrug beschoten.

