Bondscoach Frank de Boer en Oranje zien niets in boycot omstreden WK Qatar

ZEIST - De roep om een boycot van het WK voetbal in Qatar wordt nu de kwalificaties beginnen steeds luider. Bondscoach Frank de Boer en aanvoerder Georginio Wijnaldum reageerden dinsdagmiddag tijdens de persconferentie afwijzend. "We snappen dat het een delicate kwestie is en moeten kijken als we daar zijn of we er verandering in kunnen brengen", aldus De Boer.

Bondscoach Frank de Boer - Pro Shots/Toin Damen

De spelersgroep denkt er net zo over, vertelde Wijnaldum. "Als we ons kwalificeren en daar zijn, heeft het een grotere impact om het met andere federaties aan te pakken. We kunnen het niet alleen. Je moet het met z'n allen doen." De Boer: "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en voor alles valt wat te zeggen. De KNVB was het er zeer mee oneens dat het toernooi daar wordt gehouden en nu zeven jaar later begint de kwalificatie. Het is terecht dat er vragen worden gesteld."

Quote "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en voor alles valt wat te zeggen" Bondscoach Frank de Boer

Diverse mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen periode met name de werkomstandigheden van arbeidsmigranten onder de aandacht gebracht. Bij de bouw van de nieuwe voetbalstadions en andere WK-faciliteiten zouden zo'n 6500 mensen om het leven zijn gekomen. Het WK wordt vanwege de hitte niet in de zomer maar eind 2022 gehouden. Oranje is sinds maandag bij elkaar ter voorbereiding op de kwalificatieduels van de komende week tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Selectie De Boer heeft voormalig AZ-spits Wout Weghorst telefonisch uitgelegd waarom hij is afgevallen. Luuk de Jong krijgt van de bondscoach de voorkeur. Donny van de Beek zit wél bij de selectie, ook al krijgt hij bij Manchester United weinig speelminuten. "Op dit moment heb ik niet getwijfeld om hem erbij te halen, nee." De van een kruisband herstellende Virgil van Dijk zit nog niet bij de selectie. Volgens De Boer wordt het 'kielekiele' of hij komende zomer het EK haalt. "Het gaat voorspoedig en we laten hem rustig aan zijn herstel werken. Ik leg er geen druk op en reken er op dit moment niet op. Als het wel zo zou zijn, is dat fantastisch voor het Nederlands elftal."