Atleet Butter niet met pensioen: 'Toch Olympische poging doen'

CASTRICUM- Marathonloper Michel Butter was eigenlijk gestopt, maar gaat toch nog een poging doen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Op 11 april doet hij mee aan de marathon van Hamburg. De 35-jarige Noord-Hollander besloot mede vanwege de cororacrisis in september te stoppen met topsport, maar daar komt hij dus op terug, meldt hij op Twitter.

Butter werd in 2012 de derde Nederlander ooit die een marathon liep onder de 2 uur en 10 minuten. Hij wist zich echter nooit te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Op 31 mei is de sluitingstermijn. Daarna worden drie tickets toegekend aan de Nederlandse kandidaten. Daarbij kijkt men naar de snelste tijden in het kwalificatietraject en het prestatieverleden van de atleten.

Abdi Nageeye lijkt al zeker van een ticket. Bart van Nunen, Björn Koreman, Frank Futselaar en dus Michel Butter hopen nog een ticket te bemachtigen.