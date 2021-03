Buurtbussen rijden weer (met kuchscherm), alleen Hugohopper durft weg nog niet op

In de buurtbussen kunnen maximaal acht passagiers mee. De nieuwe luchtfiltering in combinatie met de kuchschermen en het dragen van mondkapjes moet het een veilige rit maken voor iedereen.

Voorzitter Arnold Vocking van Buurtbus Bergen vertelt tegen mediapartner Alkmaar Centraal dat de meeste vrijwilligers staan te popelen om weer te beginnen. "De kunst is om mensen weer terug te winnen voor de buurtbus. Zie hoe rustig het is in het reguliere openbaar vervoer. Als we in het begin een paar passagiers per rit hebben, zijn we al blij."

Vooruitgang

Daarnaast is hij er trots op dat ook steeds meer vrouwen zich als vrijwilliger aanmelden. "We hebben nu circa tien nieuwe vrijwilligers, waarvan er drie vrouw zijn. Normaal zat daar slechts één vrouw tussen. We boeken dus vooruitgang!"

Vrijwilligers van de Hugohopper zijn volgens manager Tineke Ackerman juist erg behoedzaam. "Dat is de reden dat de buurtbus tussen Langedijk en Heerhugowaard voorlopig nog niet rijdt."

Wethouders Tromp en Bekkering zwaaiden de buurtbussen in Bergen maandagochtend uit bij de thuisbasis in de Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee. Rabobank Alkmaar was aanwezig om de vrijwilligers blij te maken met een cheque van vijfhonderd euro.