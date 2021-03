Naarder scouts kunnen bijna terrein weer op na verwoestende brand

NAARDEN - Anderhalve maand na de verwoestende brand die het clubhuis geheel in de as legde, kunnen de scouts van de Naarder scouting Olav nog deze week hun terrein weer op. "We hebben nog veel te doen, maar we kunnen nu voorzichtig gaan werken aan de wederopbouw", zegt Jeroen Bolweg.

Het gebouw van de scouts brandde begin vorige maand op een koude winterochtend tot de grond toe af. Hoe de brand is ontstaan, weten de scouts nog altijd niet. "Het enige dat we weten is dat de brand niet is aangestoken. Toen de brandweer aan kwam, waren alle ramen en deuren dicht. Dat is op zich wel een fijne gedachte, maar we zouden dolgraag willen weten hoe het vuur dan wel begonnen is."

Het scoutingterrein werd na de brand hermetisch afgesloten. Het terrein moest eerst worden schoongemaakt, omdat bij de brand asbest is vrijgekomen. Dat werk heeft een paar weken geduurd en is nu zo goed als klaar. "Als alles goed gaat, wordt het terrein deze week vrijgegeven. Dan is het echt helemaal schoon. Dat is ook het eerst moment dat we het terrein echt weer op kunnen", vertelt Bolweg. "Afgelopen week hebben we al even mogen rondkijken op een deel van het terrein. We hebben al een deel van de schade kunnen opnemen. Die is natuurlijk flink, maar we zijn niet tegen extra tegenvallers aan gelopen."

Tekst gaat verder onder de foto.