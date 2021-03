Ajacieden hoeven bij bekerfinale niet tegen Feyenoord-spandoeken aan te kijken

RTV Rijnmond meldt dat de spandoeken na Feyenoord - Fortuna Sittard op Eerste Paasdag door de supportersvereniging zullen worden opgeruimd. Dit gebeurt op verzoek van de KNVB en Ajax die willen dat het stadion voor de bekerfinale 'schoon' wordt opgeleverd. De doeken afdekken of na de finale terugleggen, is geen optie.

Feyenoord speelt daardoor de competitieduels tegen Vitesse, RKC en Ajax in een volledig leeg stadion. Al broedt de supportersvereniging nog wel op een sfeeractie bij de Klassieker. "We gaan misschien wel iets nieuws doen. Wat, weten we nog niet. Maar dat komt wel", aldus Jeroen Ibelings van de supportersvereniging FRFC1908.

Wat er met de spandoeken gebeurt, is nog niet bekend. "Iedereen die z'n doek terug wil hebben, krijgt die mogelijkheid. We gaan met een oproep komen, maar we weten nog niet wanneer. Aan de doeken die overblijven, willen we een mooi tweede leven geven."