Coronapatiënt Simon is na vier maanden weer thuis, buren hangen massaal de vlag uit

ENKHUIZEN - Na vier maanden in een ziekenhuis en revalidatiecentrum te hebben gelegen, is Simon de Win vandaag weer thuis gekomen. De 54-jarige Enkhuizer raakte vorig jaar besmet met het coronavirus. Buren laten zijn thuiskomst niet onopgemerkt voorbij gaan, en hebben allemaal de vlag in de straat uitgehangen.

De buren hangen de vlag uit om Simon te verwelkomen. - NH Nieuws

Simon raakte besmet met het virus, nadat zijn zoon en vrouw eerder positief testten. In het begin probeerde hij nog voor ze te zorgen, maar al snel ging het mis. Op de trap viel hij eind vorig jaar flauw, en niet veel later moest hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Daar werd hij gelijk in coma gebracht, waar hij in totaal zes weken in heeft gelegen. Sinds februari herstelde Simon verder in een revalidatiecentrum in Utrecht. Daar ging het langzaamaan beter met hem. "Hier kan ik werken aan mijn herstel. Je moet alles opnieuw leren. Ik ben 25 kilo aan spieren kwijt. Ik doe aan ergotherapie en fysiotherapie", vertelde hij eerder aan NH Nieuws. In de afgelopen weken werd steeds duidelijker dat Simon genoeg zou herstellen om weer naar huis te kunnen en vandaag was dan het grote moment. Hij verliet zelfstandig het Utrechtse revalidatiecentrum en stapte in de auto om richting Enkhuizen te koersen. De tekst gaat verder onder de video.

Simon verlaat het revalidatiecentrum - NH Nieuws

Bijna thuis aangekomen wachtte een grote verrassing op hem. Alle buren in de straat hadden de vlag uitgehangen om te vieren dat hun buurman weer thuis is gekomen. "Valt je niet iets op?", werd hem gevraagd toen ze de hoek van hun straat omreden. "Ja, iedereen heeft de vlag buiten", antwoordde hij. Een van de buren heeft naast de Nederlandse vlag zelfs een tweede vlag opgehangen. Op deze oranje vlag staat een groot rood hart met daarin de naam van Simon. De 54-jarige Enkhuizer valt er een beetje stil van. "Grappig", zegt hij terwijl hij om zich heen kijkt. "Wat leuk." Bekijk hier de video van de thuiskomst van Simon.

Simon in de auto naar huis - NH Nieuws