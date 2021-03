Korfbalster Megan Tamerus verruilt PKC voor AKC Blauw-Wit

Tamerus combineert de overstap met haar studie forensische orthopedagogiek in Amsterdam. In 2017 veroverde ze met de A1 van PKC de juniorenfinale in de Ziggo Dome ten koste van Fortuna. Vanwege een kruisbandblessure was ze de afgelopen periode lange tijd uitgeschakeld. Inmiddels is ze van die blessure hersteld.

Play-offs

Blauw-Wit begint woensdagavond aan de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs in de Korfbal League. In Sassenheim is TOP de tegenstander. Zaterdag is de return in de Blauw-Withal. Indien noodzakelijk volgt er volgende week nog een derde en beslissende wedstrijd.