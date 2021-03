8.600 coronaboetes uitgedeeld in Noord-Holland, in Oostzaan relatief gezien het meest

Van de 8.600 coronaboetes die sinds maart vorig jaar tot en met afgelopen maand zijn uitgeschreven door boa's en agenten, waren er 2.515 voor het overtreden van de avondklok, die sinds januari geldt. Verder werden er 922 boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje. Het merendeel van de boetes (5.158) waren voor het overtreden van de overige coronaregels, die eerst waren vastgelegd in een noodverordening en tegenwoordig in de tijdelijke coronawet.



Relatief gezien werden de meeste boetes uitgedeeld in Oostzaan. Het waren er in een jaar tijd 58, dat zijn er 596 per 100.000 inwoners. Waarom de gemeente er zo tussenuit springt, is niet helemaal duidelijk te zeggen. In de gemeente ligt recreatiegebied 't Twiske, dat vanwege drukte vorig jaar meerdere keren dicht moest. Ook werden er volgens de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland meerdere keren illegale feesten georganiseerd.

Feesten

Na Oostzaan, werden de meeste boetes uitgeschreven in Haarlemmermeer. "Dat heeft vooral te maken dat wij zo beboet hebben bij illegale feesten. Daar hebben we echt op ingezet", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Dat is ook te merken aan het aantal illegale feesten dat de afgelopen tijd is beëindigd in Haarlemmermeer. Rond december en januari leek het ieder weekend raak. Zo gingen eind december 120 feestgangers op de bon. Zij waren aanwezig bij een feest in een leegstaand fabriekspand in Hoofddorp. Twee weken later bleken 66 mensen aanwezig te zijn in een loods in Lijnden, voor clipopnames van zangeres Famke Louise. Diezelfde maand maakte de politie opnieuw een einde aan een feest met 100 tot 150 jongeren, dit keer onder een viaduct.

Goede ligging

"We zien ook door de ligging van onze gemeente, veel landelijk gebied, vlak bij Amsterdam, goede bereikbaarheid, het voor sommigen heel aantrekkelijk is om hier feesten te organiseren", zegt een woordvoerder van Haarlemmermeer. "De reden waarom wij er zo op inzetten is dat het voor veel organisatoren een verdienmodel is, zij vragen behoorlijke entreeprijzen. Tegelijkertijd is er voor de horeca bijvoorbeeld helemaal niks mogelijk. Burgemeester Schuurmans heeft ook laten weten dat ze dat echt asociaal gedrag vindt en het met alle middelen bestrijdt."

Op Texel en in Huizen en Uithoorn zijn volgens de cijfers van het CJIB het afgelopen jaar relatief gezien de minste boetes uitgedeeld.

Bekijk op de kaart hoe veel boetes in jouw gemeente zijn uitgedeeld: