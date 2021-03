Hilversum staat naast horeca ook sportscholen en winkeliers meer ruimte toe

Hilversum besloot een jaar geleden al dat horecaondernemers grotere terrassen mogen neerzetten dan normaal. Dat moet er voor zorgen dat de horeca op een volgens de coronamaatregelen verantwoorde manier meer gasten kan ontvangen en bovenal ook meer geld kan verdienen. De gedwongen sluiting hakt er bij veel horecaondernemers al tijden flink in.

De grotere terrassen moeten ook dit jaar weer terugkeren als steuntje voor de lokale horeca. Hilversum kijkt echter verder dan terrassen alleen: ook sportscholen moeten aan de gang kunnen met terrasoverkappingen zodat ze buiten les kunnen geven. Ook mogen winkeliers voorlopig stoepen gebruiken als ze bijvoorbeeld bezig zijn om hun zaak om te bouwen of te verbouwen.

Eventuele klachten

Hilversum gaat de komende tijd soepel om met de terrasoverkappingen en andere overkappingen, terrasafscheiding en terrasverwarming. Een voorwaarde is wel dat alles niemand in de weg mag staan. Daar wordt wel gewoon op gelet.

Mensen die klachten hebben over hoe (horeca)ondernemers gebruik maken van gemeentegrond, kunnen aankloppen bij de gemeente. Dat betekent niet dat de gemeente meteen gaat handhaven. Er volgt eerst een gesprek met de betrokken ondernemer en de klager om te kijken wat er aangepast kan worden, zodat alles wel voldoet. Als er echt te veel overlast is, kunnen grotere terrassen of overkappingen voor de sportscholen wel worden afgekeurd.