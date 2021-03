De smient vult met z'n tienduizenden de sloten en plassen: "Een heel mooi eendje"

Overal waar je kijkt zie je en hoor je smienten. Een week eerder, toen het nog vroor, waren het er nog meer. Toen verbleven er wel tienduizend smienten op deze plas, die ingeklemd ligt tussen de A9 en de A2. Juist daarom is in de wintertijd het wandelpad rondom de Oudekerkerplas afgesloten. "Dieren moeten in de winter zuinig omgaan met hun energie. Iedere verstoring vreet calorieën die ze aan het eind van de winter tekort kunnen komen."

"Fluiteendjes zijn het", zegt Piet Zomerdijk. Hij is 92 jaar oud, groot natuurliefhebber en natuuronderzoeker. "Het is een heel mooi eendje." Het Noord-Hollandse natuurtijdschrift Tussen Duin en Dijk heeft een speciaal nummer gewijd aan de smient.

Piet weet veel van smienten. Hij bestudeert ze al meer dan vijftig jaar. "De smient komt uit het noorden, uit Siberië en Scandinavië. Daar broedt hij. Nou ja, eigenlijk doet zij de broedzorg, hij doet daar verder niets aan. Daarom is de vrouwtjessmient ook een beetje saai, bruin van kleur, zoals de meeste vrouwtjeseenden. Zij mag niet opvallen als ze op het nest zit."

Wat zij aan kleur mist, maakt hij ruimschoots goed. "Het is een prachtige eend. Hij heeft een lichtbruin, bijna gouden vlek op zijn kop. Van die witte flanken met een groene streep. Het is een heel mooi eendje."

Natuurmonumenten

In een speciale editie van het tijdschrift Tussen Duin en Dijk staan alleen maar artikelen over de smient. Piet is als redactielid en initiatiefnemer betrokken bij de uitgave. "Ik wil dat we meer doen voor de smient. De grutto trekt alle aandacht, maar eigenlijk is de smient de wintergrutto van Noord-Holland. Onze polders zijn, net als voor de grutto, van levensbelang voor de smient. Daar moeten we goed voor zorgen."

Voor Piet zijn dat geen loze praatjes. Hij zet zich al decennia in voor natuuronderzoek en natuurbehoud in onze provincie. Een aardigheid: Piet draait al zo lang mee, dat hij Jac. P. Thijsse nog persoonlijk heeft gekend. Hij kwam bij de mede-oprichter van Natuurmonumenten over de vloer. "Om de natuur te kunnen beschermen tegen onszelf, moeten we de natuur beter leren kennen. Hoe meer ik zie, des te mooier ik het vind, des te meer ik er van geniet."