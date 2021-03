De binnenstad van de toekomst: van levendig stadscentrum naar achterstandswijk?

NOORD - HOLLAND Er komen geen versoepelingen voor de winkeliers die hun winkel liever vandaag dan morgen geheel geopend zien worden, blijkt uit de persconferentie van vanavond. En dat terwijl het volgens retaildeskundige Fred Rutgers hard nodig is: "Als dit zo doorgaat, verandert het stadscentrum in een achterstandswijk."

Ook Gertjan Slob, onderzoeker bij onderzoeksbureau Locatus, benadrukt dat versoepelingen hard nodig zijn. Enerzijds omdat retailers heel hard interen op hun reserves, anderzijds om de mode industrie met haar voorjaarscollectie niet opnieuw een verloren seizoen te laten draaien. Nog niet problematisch Slob heeft onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken rondom winkelleegstand. Hij vertelt dat het percentage leegstaande panden op dit moment op 7,5 procent ligt. In specifiek Noord-Holland gaat het om een percentage van 5,7 procent. Volgens de onderzoeker is de situatie nog niet problematisch, maar kan dit het nog wel worden. Hij verwacht dat het percentage landelijk met een derde zal toenemen. "We verwachten een toename van de leegstand tot boven de 10 procent." En dan begint het volgens Slob ernstiger te worden. Volgens de onderzoeker is de groei van de populariteit rondom online shoppen hier een belangrijke oorzaak van. "Het online bestellen van producten is steeds meer ingeburgerd en het wordt steeds moeilijker om klanten weer terug te krijgen", legt hij uit. Maar er is volgens Slob nog een verklaring: Rond de eeuwwisseling is er te veel gebouwd, ook in de periferie, wat ook tot meer leegstand heeft geleid.

Volgens de onderzoeker speelt het probleem rondom leegstand overal in de provincie, maar focust het probleem zich met name in het stedelijk gebied. "De hardste klappen vallen het eerst in de grote steden, vooral in Amsterdam", legt hij uit. Over individuele plaatsen, doet hij verder geen uitspraak. De leegstand in gemeenten, zorgt volgens Slob voor een negatieve uitstraling. "Mensen gaan een dergelijke straat mijden, waardoor ook winkels die er nog wel zitten het moeilijk krijgen en je dus in een negatieve spiraal terechtkomt."

Ook retaildeskundige Fred Rutgers, houdt zijn hart vast voor de gevolgen voor het straatbeeld. "Als dit zo doorgaat, verandert het stadscentrum uiteindelijk in een achterstandswijk", zegt hij. Er zullen volgens hem steeds meer panden leeg komen te staan en leeg blijven. 'Politiek moet ingrijpen' Rutgers benadrukt dat een winkel, zeker in deze huidige tijd, niet gemakkelijk kan worden vervangen. "En de retail heeft het sowieso al moeilijk, dus waarom zou je hier überhaupt aan beginnen?", vraagt hij zich hardop af. Hij vindt dat politiek Den Haag spoedig moet ingrijpen om tot een oplossing te komen. "Winkels houden het centrum levendig. Winkeliers zorgen voor de sociale controle, houden zicht op hangjongeren en zorgen dat de straten schoon blijven. En mensen hebben baat bij een nette en schone buurt."

Als de hulp uitblijft en winkels omvallen, zal dit de diverse gemeenten in Noord-Holland volgens de retaildeskundige veel geld gaan kosten. "Complete stadscentra zullen opnieuw moeten worden ingericht om de leefbaarheid erin te houden", geeft hij aan. Transformatie binnenstad Volgens onderzoeker Slob is het belangrijk dat de overheid spoedig haar regierol pakt. "Dit om de transformatie van de binnenstad in goede banen te leiden. Er komen minder winkels, maar het is wenselijk dat niet her en der wordt omgebouwd. Er moet een compact centrum overblijven." Over de binnenstad van de toekomst, heeft hij een duidelijk beeld voor ogen. "Een compacter winkelgebied met meer wonen in de stad en een breder scala aan functies."