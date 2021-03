Bekende Beverwijker Alex van Luijn (64) 'totaal onverwachts' overleden

Beverwijker Alex van Luijn is afgelopen nacht onverwachts overleden. Dat bevestigt de familie van Van Luijn aan NH Nieuws. De flamboyante Beverwijker, en raadslid voor de fractie SamenLokaal, is vermoedelijk aan een hartstilstand in zijn slaap overleden.

Van Luijn was misschien wel de bekendste inwoner van de stad. Niet in de laatste plaats vanwege zijn onuitputtelijke strijd voor de monumenten in 'zijn' Beverwijk, zoals de Goede Raadkerk en het beeld Mens-Stad-Leven.

"Dit zag niemand aankomen, want hij was in de kracht van zijn leven"

Ben van Luijn, de zoon van Alex, is ontgoocheld door het overlijden van zijn vader. In een eerste reactie laat hij weten: "Dit zag niemand aankomen, want hij was in de kracht van zijn leven. Twee dagen geleden hebben we zijn verjaardag nog gevierd. Dit is een enorme klap voor het hele gezin."

Alex van Luijn laat een vrouw en twee kinderen achter.

Alex van Luijn (links) was sinds 2018 raadslid in Beverwijk: