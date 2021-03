De Peiling: er moet een maatschappelijke dienstplicht komen

Volgens Klaas Knot is personeel is het grootste knelpunt, en extra mensen "kunnen we ook niet in één keer uit de grond trekken. Je kunt natuurlijk, net zoals we vroeger dienstplicht hadden in het leger, iets van een maatschappelijke dienstplicht richting verpleegkundigen kunnen overwegen. Maar dat vereist wel voorbereiding."

Buffers

Knot maakt zich minder zorgen over de financiën van het land: "Het feit dat wij zo royaal de Nederlandse economie hebben kunnen ondersteunen tijdens corona, is te danken aan het feit dat wij goed buffers hadden aangelegd. Buffers in de overheidsfinanciën, maar ook bij banken. Die hadden veel betere buffers dit keer. De zorg is de enige uitzondering. Daar is de kwetsbaarheid van blootgelegd en dat lijkt me ook iets waar in de kabinetsformatie absoluut aandacht voor zou moeten komen."

Europese landen

In meerdere Europese landen zijn er programma's en regelgeving die het jongeren mogelijk maakt zich in te zetten voor de maatschappij door middel van maatschappelijke dienstplicht, valt te lezen op de site van NOV. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze de Service Civique. Deze Franse Maatschappelijke Diensttijd is voor mensen tussen de 16 en 30 jaar. Mensen vervullen hun diensttijd tussen de 6 en 24 maanden voor 38 uur per week. Ze krijgen 500 euro per maand, pedagogische begeleiding en de verplichte vorming civique et citoyenne.